Calciomercato Juventus, ansia Vlahovic: poker di blitz mostruoso

Anche se siamo ormai entrati nel vivo della stagione non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

La finestra dei trasferimenti si riaprirà solamente nel prossimo mese di gennaio ma è banale dire che la dirigenza bianconera è sempre al lavoro. Perché nel corso del 2023 senz’altro dovranno esserci nuovi innesti, proseguendo così nel percorso di rinnovamento iniziato in quest’anno solare. La Juventus avrà già fissato le sue priorità e del resto è indispensabile muoversi con largo anticipo se si vuole anticipare la concorrenza.

Prima della sosta la squadra allenata da Massimiliano Allegri dovrà disputare tante partite in poco tempo. Sarà importante rimanere in corsa su più fronte. Queste settimane saranno utili anche per capire se si dovrà effettuare qualche innesto o meno nella prossima sessione di mercato di gennaio. Che è ormai dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, anche Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco su Vlahovic

Allo stesso tempo però la dirigenza bianconera dovrà fare di tutto per blindare i propri gioielli, perchè non mancano di certo gli interessamenti per i campioni della squadra di Allegri. Uno su tutti, ovvero Dusan Vlahovic. Bomber giovane ma già con grandi numeri sia in Italia che in Europa. Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Psg nei suoi confronti, ma i francesi non sarebbero il solo club del vecchio continente ad aver posato gli occhi su di lui. Secondo infatti quanto riportato dalla BBC, anche Arsenal, Chelsea e Bayern Monaco starebbero seguendo con particolare attenzione il suo percorso di crescita. Pronte in futuro a farsi a avanti con un ricco assegno pur di strapparlo alla Juve. Che però non ha affatto intenzione di cedere il suo bomber.