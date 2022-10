Juventus in campo con la terza maglia contro il Bologna: svelato il motivo

Juventus in campo ieri sera con la terza maglia conto il Bologna: ecco svelato il motivo di questa decisione della società bianconera

Ieri sera contro il Bologna la Juventus è scesa in campo con la terza maglia, quella dove il colore predominante è il rosa. Non è stata una decisione così, ma c’è una storia dietro che questa mattina viene raccontata dalla Gazzetta dello Sport. Il mese di ottobre infatti è dedicato alla prevenzione contro il tumore al seno e i bianconeri sono sempre stati in prima linea quando ci sono state queste iniziative. Insomma, un’iniziativa nobile.

Che non ha solamente coinvolto la squadra allenata da Massimiliano Allegri, ma anche la Juve Next Gen e le ragazze di Montemurro. Tutti in rosa per una causa importante e per aiutare l’associazione torinese.

Juventus, un’altra iniziativa per la ricerca contro il cancro

Non è finita qui, ovviamente: tutte e tre le squadre che ieri sono scese in campo con la maglia rosa, doneranno alla fondazione cinque maglie autografate per aiutare nella raccolta fondi. La prima di queste ci sarà domani sera in occasione della Pro Am della Speranza che si terrà al Royal Park dei Roveri. E ovviamente si spera possa portare a delle donazioni importanti da dare alla ricerca.