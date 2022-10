Juventus, c’è il comunicato ufficiale del club sulle condizioni di Federico Chiesa e la prassi che si seguirà per assistere al suo non poco atteso ritorno in campo.

I bianconeri hanno ieri salutato il ritorno in campionato con una vittoria rotonda quanto convincente, contraddistinta dalla prima marcatura italiana del rifinitore per eccellenza, Filip Kostic, catalizzatore di un tris proseguito con Vlahovic e l’ormai solito Milik, assestatosi fin qui su ritmi importanti e, forse, inattesi anche dai tanti che avessero accolto con entusiasmo l’arrivo del polacco.

La cosa più importante, al di là delle prestazioni e risposte individuali, resta certamente la reazione collettiva, con una rosa che ha comunque dimostrato di voler ripartire dopo le tante cadute del passato, rispondendo alla debacle con il Monza e cercando di trovare fiducia anche in vista di uno spezzone stagionale destinato ad essere decisivo anche in ambito europeo.

Alla serenità in buona parte ripristinata dalla vittoria contro i felsinei si aggiunga la gioia e l’entusiasmo per gli ultimi aggiornamenti su Federico Chiesa, la cui assenza si è fatta sentire non poco in questi mesi e il cui rientro è ormai sempre più vicino. Come previsto già a inizio anno, in seguito alla batosta circa l’annuncio legato alla rottura del crociato in occasione di Roma-Juventus, Federico sta tornando per quest’ultimo spezzone di Serie A antecedente l’inizio del Mondiale in Qatar.

Rientro Chiesa e annuncio ufficiale: il comunicato della Juventus

Come pronosticabile, si sta comunque seguendo un approccio progressivo e intelligente, al fine di ultimare nel migliore dei modi le battute finali di un percorso lungo e tortuoso ma che permetterà finalmente a Massimiliano Allegri di poter contare su un elemento di non poca importanza e qualità.

Lo stesso club ha diramato una nota a riguardo, incentrata sulle condizioni del figlio d’arte. “L’agenda della Juve, alla ripresa dopo la pausa per le Nazionali, è molto intensa: messa subito da parte la vittoria di ieri contro il Bologna all’Allianz Stadium i bianconeri sono tornati a lavorare già questa mattina […] Recupero per chi ha giocato ieri, campo per il resto del gruppo, che ha lavorato sulle combinazioni d’attacco con finalizzazione su cross, per poi dedicarsi a un’esercitazione sulla linea di difesa, con partitella finale. Federico Chiesa ha iniziato oggi un parziale e graduale rientro in gruppo [..]“.

Calvario ormai quasi terminato, per l’esterno e, forse, anche per una Juventus le cui difficoltà non possono essere totalmente slegate dall’assenza di quest’ultimo.