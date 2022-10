Per la Juventus questo 2022 che volge al termine è stato un anno nel quale ci sono stati parecchi cambiamenti all’interno della rosa.

La società bianconera ha portato a Torino calciatori di spessore per tentare l’assalto allo scudetto e allo stesso tempo cercare di farsi largo in Europa. Obiettivo da rincorrere a questo punto della stagione, ma fino alla sosta si dovrà recuperare il terreno perso all’inizio per poi andare all’assalto degli obiettivi nel corso del 2023.

Nel nuovo anno pure sono previsti diversi cambiamenti. Nella Juventus arriveranno senz’altro altri grandi calciatori per continuare nel percorso di rinnovamento intrapreso. Allo stesso tempo però non sono da escludere altre novità. Sia nello staff tecnico che in quello dirigenziale.

Juventus, de Lellis: “Giuntoli intrigato dal ripartire con un nuovo progetto

Il giornalista Enrico de Lellis ai microfoni di Tv Play su Twitch ha parlato di quelle che potrebbero essere le novità a livello societario del club bianconero. “La Juventus ha individuato Giuntoli come l’uomo ideale per ripartire nell’estate del 2023. Non salteranno teste, ma ci sarà una figura in più. Adesso, Giuntoli ha un contratto fino al 2024 con il Napoli. Al dirigente intriga la possibilità di ripartire con un nuovo progetto, ma De Laurentiis dovrebbe liberarlo, cosa che difficilmente accadrà, e a questo punto andrebbe intavolata una trattativa” ha sottolineato. Si è parlato però anche di altre piste per rinnovare lo staff tecnico: “Tare è molto stimato da Pavel Nedved, anche di più rispetto a Giuntoli, è lui l’altro nome sul taccuino dei bianconeri. Va Tenuto nella lista quindi”.