Calciomercato Juventus, Milan ribaltato: tandem da sogno con Bremer

Calciomercato Juventus, mezza Italia sulle tracce del polacco.

È già tempo di tirare le prime somme del calciomercato estivo per le squadre di Serie A per andare a mettere in lista i giocatori da acquistare nelle prossime sessioni del mercato. Anche la Juventus, come le altre squadre, ha già messo nel mirino giocatori che possano completare un rosa che nonostante la variegata campagna acquisti presenta comunque qualche falla.

La società della “Vecchia Signora” ha infatti ravvisato alcune necessità di cui la squadra di Massimiliano Allehri avrebbe bisogno: non solo quel terzino sinistro mai acquistato ma di cui tanto si era parlato negli ultimi giorni di agosto, ma anche un difensore centrale che possa andare a svecchiare un reparto in cui la Juventus ha ormai fin troppi senatori. Il maggior indiziato a dover lasciare spazio a forze, dopo che quest’anno il collega storico Chiellini ha lasciato il passo, è proprio Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, Kiwior nuovo Bonucci: pronto l’assalto allo Spezia.

Uno dei difensori che maggiormente è sulla cresta dell’onda al momento è il polacco Kiwior, attualmente allo Spezia ma che potrebbe presto cambiare squadre. Grazie alle sue solide e sempre ottime prestazioni, infatti, il difensore ha attirato a sé le attenzioni di mezza Serie A. Secondo “calciomercato.it” oltre al Milan, nel cui mirino era già finito da diversi giorni, al centrale mancino sarebbero interessati anche Inter e Juventus, con la Roma spettatrice interessata. Quello che è certo, insomma, è che non solo lo Spezia farà un’ottima plusvalenza dal giovane classe 2000, ma anche che la Juventus avrà una agguerritissima concorrenza qualora deciderà di voler provare l’affondo per il difensore.