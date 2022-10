Calciomercato, lo hanno fatto fuori: Juventus ed Inter in agguato

Si avvicina il momento del ritorno in campo per la Juventus ma sono sempre le voci di calciomercato a tenere banco.

La squadra bianconera di Massimiliano Allegri ha adesso un obiettivo importante, quello di riuscire ad arrivare alla prossima sosta che ci sarà per i mondiali commettendo il minor numero di passi falsi possibili. L’inizio della stagione non è stato dei più positivi, ma c’è ancora tutto il tempo per tornare in corsa sia in serie A che per quanto riguarda la Champions League.

Proprio la partita di domani contro il Maccabi Haifa sarà di fondamentale importanza per capire se la Juventus riuscirà o meno a rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Risultato che sarebbe fondamentale non solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello economico, visti gli introiti che la Champions riesce a garantire.

Calciomercato Juventus, Van de Beek a gennaio via dallo United?

Soldi che entrerebbero in caso di qualificazione nelle casse del club, pronto a reinvestire sugli obiettivi per il 2023. Una occasione per gennaio potrebbe essere rappresentata da van de Beek del Manchester United. Secondo infatti quanto riportato da “90min” il calciatore sarebbe stato informato che i red devils non lo ostacoleranno in caso di sua partenza a gennaio.

Man Utd open to Donny van de Beek exit.@90min_Football https://t.co/efFR3pSkRO — Graeme Bailey (@GraemeBailey) October 4, 2022

Van de Beek vorrebbe lottare per un posto da titolare, ma non è dunque da escludere un suo addio. Con Juventus e Inter che potrebbero guardare interessate alla situazione. Anche perchè lo stesso portale ha sottolineato come “è probabile che l’olandese parta in prestito e, sebbene ci siano club della Premier League interessati ai suoi servizi, è più probabile che si trasferisca all’estero”.