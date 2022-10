Calciomercato Juventus, bomba Tuchel: risposta definitiva

Calciomercato Juventus, il tecnico tedesco ha dato una risposta definitiva al club che lo ha cercato negli ultimi giorni per risollevare la squadra

Contro il Bologna, domenica sera, si sono visti sprazzi di Juventus. Una squadra che però è ancora in fase di recupero e ovviamente non è del tutto guarita. Oggettivamente non può esserlo con una vittoria sul Bologna. Ed è per questo che Massimiliano Allegri non può stare così tranquillo. Già domani sera, il tecnico, contro il Maccabi in Champions League, ha un altro banco di prova importante e poi c’è il Milan e poi c’è il ritorno contro gli israeliani e infine il derby. In poche parole la Juve deve fare bottino pieno sempre o quasi. Solamente in questo modo Max potrebbe rinsaldare i bulloni della sua panchina.

Ed è per questo che i nomi di un possibile sostituto girano con una certa insistenza. Anche e soprattutto quello di Tomas Tuchel, adesso libero dopo l’esonero dal Chelsea. Il tedesco non piace, comunque, solo alla Juve, ma è stato cercato nei giorni scorsi anche dal Leverkusen, penultimo in classifica in Bundesliga, che vorrebbe dare uno scossone.

Calciomercato Juventus, la risposta definitiva

Ma secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna, dal quotidiano Sport, l’ex allenatore dei Blues avrebbe rifiutato l’offerta del Bayer, in attesa di capire ovviamente se c’è la possibilità che si liberi una panchina più importante di quella del club tedesco. Non ci sono possibilità quindi che Tuchel possa andare ad allenare in Bundesliga almeno, e allora ecco che la pista rimane viva anche per la Juventus.

Insomma, Allegri, come raccontato sopra, non può stare tranquillo più di tanto e solamente vincendo può ricominciare a dormire e a lavorare con serenità. Già da domani sera serve una conferma importante.