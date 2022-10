Juventus-Maccabi, sorpresa Chiesa: out un big nella rifinitura

Juventus-Maccabi, per la sfida di domani sera, Allegri potrebbe stravolgere incredibilmente la formazione con un ritorno importante.

Come scrive la giornalista ‘Fabiana Della Valle’ in un suo tweet, per domani sera, laddove i bianconeri incontreranno in casa all’Allianz Stadium il Maccabi, potrebbe essere disponibile un giocatore fermo da diverso tempo: Federico Chiesa che subentrerebbe ad un titolare.

Nelle rifiniture per la sfida di Champions League, Allegri potrebbe schierare Chiesa al posto dell’ormai titolare Milik. Il fatto è dovuto ad un piccolo affaticamento riscontrato dal giocatore durante gli esercizi in palestra.

Juventus-Maccabi, i tifosi gongolano | Ritorna Chiesa

Chiesa di nuovo a disposizione della Juventus. Una grande notizia per i tanti tifosi che adesso potrebbero rivedere, finalmente, dopo in lungo stop, il loro beniamino. Federico, come scrive Della Valle, potrebbe essere presente domani sera nella formazione che schiererà Allegri per contrastare una squadra assolutamente da non sottovalutare.

I bianconeri dunque potrebbero sorprendere tutti, schierando l’atteso Federico Chiesa. Il talento italiano potrà finalmente tornare in campo e si spera alla grande, in attesa di riavere in gruppo anche Milik che, come specificato poc’anzi, potrebbe non esserci proprio a causa di un affaticamento riscontrato negli esercizi di routine svolti in palestra insieme ai compagni. Per Allegri, nonostante tutto, si avvicinano i ritorni dei big. Sempre dopo Chiesa si aspetta anche Pogba. Il centrocampista scalpita per il suo ritorno in campo e, dunque, il suo ufficiale esordio dopo il ritorno in bianconero dal Manchester United.