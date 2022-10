Juventus, ultim’ora Milik: le condizioni del polacco

Dopo l’affaticamento muscolare nel lavoro in palestra, l’attaccante polacco è stato fermato: tutti i dettagli sulle sue condizioni.

Una preoccupazione per il fermo di Milik che ha risentito di un problema muscolare dopo il lavoro in palestra.

Nulla però di preoccupante. Il giornalista ‘Giovanni Albanese’ sul proprio profilo Twitter fa il punto sulla situazione Milik che domani sera potrebbe non esserci nella sfida Champions contro il Maccabi, match che si disputerà in casa dei bianconeri alle ore 21.00

Juventus, respiro di sollievo Milik: “Nulla di preoccupante”

Stando quindi ad Albanese non ci sarebbe da preoccuparsi per le condizioni dell’attaccante. Si tratterebbe, infatti, solo di un riposo precauzionale per il bomber polacco che potrebbe dunque tornare a disposizione per la gara cruciale di campionato contro il Milan.

Un inizio stagione decisamente scoppiettante per il polacco che adesso dovrà stare a riposo solo per una sfida. Domani infatti potrebbe esserci il clamoroso ritorno di Federico Chiesa al suo posto per la gioia di tutti i tifosi che potrebbero, finalmente, rivedere il proprio beniamino in campo dopo il lungo stop che l’ha visto per diverso tempo fuori dal campo. Sarà quindi una vera e propria settimana di fuoco per i bianconeri che dopo il Maccabi in Champions, incontreranno il Milan a San Siro in una gara cruciale.