Juventus-Maccabi, Allegri ci ricasca: nuova esclusione last minute

Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di Juventus-Maccabi Haifa, match valido per la terza giornata di Champions League.

Fischio d’inizio alle ore 21 per il match della formazione di Allegri, chiamata a vincere a tutti i costi per alimentare il sogno qualificazione. Le prime due partite sono andate male, zero punti in classifica dopo le sconfitte con Psg e Benfica. Il passaggio agli ottavi di finale è a forte rischio e sarebbe davvero un fallimento non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico.

La mancata qualificazione infatti non porterebbe nelle casse del club importanti introiti. Quindi la sfida di questa sera contro il Maccabi, mai a segno storicamente contro i bianconeri, è una sfida fondamentale nella quale bisogna a tutti i costi conquistare i tre punti.

Juventus-Maccabi, Bonucci escluso dall’undici titolare?

Difficile capire quali saranno le novità di formazione di Allegri. Che potrebbe schierare la sua squadra con un 3-5-2 pronto a trasformarsi rapidamente in un 4-4-2, con Cuadrado come esterno di centrocampo. Di sicuro in attacco ci sarà Di Maria, che sarà al fianco di Vlahovic. Milik andrà in panchina ma non è al meglio, l’argentino invece contro il Milan non ci sarà e sarà utilizzato dal primo minuto.

👉 Bonucci verso la panchina — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 5, 2022

La vera novità però potrebbe essere in difesa. Secondo infatti quanto riportato da Romeo Agresti su Twitter, potrebbe essere l’esclusione di Leonardo Bonucci dall’undici titolare. Al suo posto dovrebbe giocare Bremer in un 4-4-2 che vedrebbe Danilo utilizzato come centrale e Cuadrado-De Sciglio sulle fasce. In ogni caso un dubbio che sarà sciolto tra breve, quando saranno rese note le formazioni ufficiali.