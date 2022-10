Calciomercato Juventus, Xavi lo manda via: assalto dalla Premier League

Calciomercato Juventus, Xavi lo manda via e il Barcellona lo vorrebbe cedere anche a gennaio. C’è l’assalto dalla Premier League

Sicuramente è stato un elemento che la Juventus ha preso in considerazione per un poco di tempo. Anzi per diverso tempo oseremmo dire viste le continue voci che sono circolate attorno al suo nome. Poi sembrava anche che le cose sarebbero potute cambiare ma invece così non è stato e allora in Spagna sono più che convinti che il suo ciclo, breve, con la maglia del Barcellona addosso, sia praticamente finito. E di questo sono convinti anche in Inghilterra a quanto pare, visto che il Daily Mail spiega che sul giocatore c’è il forte interesse del Newcastle.

Stiamo parlando dell’olandese Memphis Depay, cercato da Cherubini la scorsa estate con enorme insistenza, tanto che ad un certo punto l’operazione sembrava davvero cosa fatta. Poi le richieste del giocatore, ma anche il fatto che il Barcellona sembrava non volesse più mandarlo via gratuitamente, hanno fatto sì che la Juventus su muovesse verso Milik, prendendo così il polacco del Marsiglia.

Calciomercato Juventus, Newcastle su Depay

Potrebbe tornare di moda il suo nome, magari a parametro zero, soprattutto se Di Maria decidesse di confermare quelle che al momento sono le proprie idee sul futuro, vale a dire quello di tornare in Argentina alla fine dell’anno. Ma il tabloid inglese spiega che su Depay c’è il forte interesse del Newcastle, che potrebbe presentare un’offerta economica decisamente importante per convincere il giocatore a volare in Premier League. Insomma, una pista che sembrava davvero in discesa ad un certo punto che si è trasformata in una montagna da scalare. Ma rimane comunque, nonostante tutto, da seguire.