Calciomercato Juventus, lo hanno fatto di nuovo: prendono l’amico di Pogba

Calciomercato Juventus, un vero e proprio duello ai vertici. Lo vogliono tutti e andrà in scadenza a giugno.

Il fenomeno del centrocampo andrà in scadenza a giungo. Stiamo parlando di Kante, giocatore francese amico di Pogba che molto probabilmente potrebbe salutare il Chelsea a fine stagione.

Come spesso capita per i top player di fama mondiale, tutte le big seguono attentamente gli sviluppi. L’occasione di arrivare ad un giocatore assoluto come Kante, per di più a zero, risulta un occasione ghiotta e irrinunciabile. Certamente i bianconeri figurano tra i club maggiormente interessanti ma occhio, come sempre, al Real Madrid la vera e propria vetta da superare.

Calciomercato Juventus, Real scatenato | Kante a giugno è un obiettivo concreto

Il club di Madrid lo tiene nel mirino da diverso tempo e adesso vorrebbe sfruttare l’opportunità, come dicevamo poc’anzi, irrinunciabile. Da ‘Todofichajes’ si parla di questa ghiotta possibilità da parte dei campioni d’Europa di mettere a segno un colpo decisamente importante.

Dopo Alaba e Rudiger anche Kante potrebbe diventare quel giocatore indispensabile a parametro zero. Certamente i bianconeri verrebbero nuovamente beffati dal club di Perez che già in passato riuscì a soffiare proprio il centrale ex Chelsea dalla corte dei bianconeri. E sarebbe quindi una potenziale seconda volta che i blancos mettono a segno un colpo a parametro zero proprio dal club londinese. Un occasione più unica che rara che, ovviamente, il Real Madrid non vuole farsi sfuggire. Staremo a vedere cosa succederà da qui alla fine della stagione. Ma non è in dubbio che il Real abbia tutte le carte per mettere a segno l’acquisto più importante della prossima estate.