Calciomercato, il Real ‘scippa‘ la Juventus: proposta accettata

Calciomercato Juventus, il Real segue con attenzione un obiettivo dei bianconeri e adesso la Champions potrebbe essere l’occasione giusta.

Tra i tanti obiettivo degli attuali campioni d’Europa c’è un profilo che è anche d’interesse comune con i bianconeri, si tratta di Mudryk dello Shakhtar Donetsk.

L’attaccante ucraino sta riscontrando parecchi consensi europei e le sue prestazioni monstre non passano inosservate. La sfida di Champions League, tra Real Madrid e Shaktar, vinta per 2 a 1 ieri da parte dei blancos, potrebbe essere stata l’occasione giusta anche per aver discusso di mercato.

Calciomercato, Real Madrid pronto a chiudere il giovane Mudryk | Juventus beffata

Il desiderio principale arriverebbe direttamente dal presidente Florentino Perez e già la buona prestazione offerta in Champions League ha dato più conferme del dovuto. Il Real Madrid infatti lo avrebbe già messo nel mirino nonostante la concorrenza della Juventus che vuole un altro rinforzo offensivo per il futuro.

In questa stagione, l’attaccante ucraino, ha giocato 485 minuti distribuiti su 6 partite, dove ha già segnato 2 gol e 6 assist. Da ‘Elgoldigital’ si parla di un continuo interesse da parte dell’entourage di mercato madrileno che non vorrebbe lasciarsi sfuggire questa importante occasione di mercato. Diversamente la Juventus, che aveva già mostrato interesse in antecedenza, rimane alla finestra qualora si dovesse presentare l’opportunità. Già in passato lo Shaktar è stata una cantera di futuri fenomeni, pensando ad alcuni ex bianconeri, proprio Douglas Costa diventò celebre nel club ucraino.