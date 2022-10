Milan-Juventus, recupero immediato: ci sarà nel big match

Milan-Juventus, recupero immediato secondo le informazioni riportate da calciomercato.it: s’è allenato col gruppo e ci sarà nel big match

Se da un lato la Juventus dovrà fare mano di Mattia De Sciglio, così come da comunicato ufficiale della società bianconera, dall’altro lato il Milan, che onestamente in questo ultimo periodo non è che se la passi meglio, potrebbe ritrovare un mezzo sorriso almeno stando a quelle che sono le indicazioni riportate da calciomercato.it. Un recupero fondamentale per Stefano Pioli, che oggi ha visto Theo Hernandez lavorare con il gruppo e che quindi dovrebbe essere a disposizione per sabato quando è in programma il big match di San Siro.

L’esterno quindi si è messo alle spalle quelli che sono stati i problemi muscolari che gli hanno fatto saltare la convocazione in nazionale prima, Empoli e Chelsea poi, ed è pronto a scendere in campo sabato sera. Dovrebbe essere solamente questo il recupero per Pioli che comunque sa benissimo qual è il valore all’interno della squadra del terzino sinistro. Un recupero dell’ultim’ora e un sorriso che al tecnico campione d’Italia sarà sicuramente spuntato in volto.