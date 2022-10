Calciomercato Juventus, terremoto Barcellona: Allegri e Mou spazzati via

Calciomercato Juventus, terremoto Barcellona e Allegri spazzato via insieme a Mourinho. Ecco le ultime dalla Spagna.

Non è la prima volta che giallorossi e bianconeri vengano coinvolti in questioni di mercato riguardanti entrambi. A poco più di un mese dalla sfida di campionato, conclusasi con il risultato di 1 a 1, emerge adesso dalla penisola iberica uno scenario interessante quanto suggestivo e che coinvolge anche il Barcellona.

Dopo un periodo di difficoltà importante quanto esteso, i blaugrana sembrano pian piano essersi ritrovati, grazie anche all’impatto dell’allenatore e grande ex, Xavi, bravo nel saper lavorare sugli aspetti necessitanti di maggiore attenzione, dall’alto della saggezza e della consapevolezza dell’ambiente tutto.

Anche in Catalogna, così come a Torino, si inizia però a pensare già a quelle che potrebbero essere le mosse del futuro per plasmare la rosa, soprattutto alla luce delle diverse occasioni che già oggi iniziano a profilarsi come interessanti.

Calciomercato Juventus, Mourinho e Allegri bruciati: Dalot al Barcellona

Tornando alla questione che tocca anche la Roma di Mourinho, ricordiamo come quest’ultima fosse da tempo alla ricerca di giusti elementi che potessero corroborare la regione difensiva, non solo centralmente.

Proprio in una fase in cui lo Special One si sia venuto a trovare in una vera e propria condizione di emergenza per gli infortuni di Celik e Karsdorp, Sport.es evidenzia come il Barca sia destinato ad impattare con non poca veemenza nei piani dei giallorossi e del club di Agnelli.

Entrambi si erano infatti detti interessati a Diogo Dalot, reduce da un’inflessione superata e che ha adesso permesso lui di consacrarsi sull’olimpo dei migliori elementi nel suo ruolo di quest’ultimo periodo.

Vero e proprio pupillo di Mou e individuato a Torino come possibile corroboramento per una fascia che resterà forse priva di Cuadrado, il laterale portoghese è però finito anche nel mirino del Barcellona. Sarebbe lui il profilo ideale e prioritario per Laporta e adepti.