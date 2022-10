Calciomercato Juventus, strizza l’occhio al Milan: colpaccio in mediana

Calciomercato Juventus, intervistato il giocatore ha fatto capire la sua possibile “preferenza del club”. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristante adesso potrebbe essere tutto rossonero? Intervistato da ‘Sportweek’, il calciatore giallorosso ha fatto capire la sua possibile preferenza.

Cristante è infatti uno dei papabili rinforzi in casa bianconera. Il giocatore della Roma piace alla Vecchia Signora e adesso il suo futuro potrebbe essere ad un bivio. Rimanere nella capitale, oppure, scegliere un nuovo club. Il Milan potrebbe essere un opzione gradita anche per le stesse parole del giocatore. Ecco cosa ha detto a ‘Sport Week’ a riguardo.

Calciomercato Juventus, Cristante ammicca al Milan: “Qualche simpatia mi è rimasta”

Il centrocampista italiano ha parlato proprio di una vera simpatia nei confronti del club rossonero, per via del passato. Alla domanda infatti, per chi vede favorita nella corsa scudetto, il giocatore ha risposto: “Milan, ha continuità ed ha già vinto. Ha le migliore chance”.

Una sentenza su un club che sta dimostrando, partita dopo partita, di essere ancora oggi la favorita in Serie A. Ma la vera domanda che non ha lasciato dubbi su una sua nuova, possibile, candidatura in rossonero ha scosso già il mercato. Infatti quando gli è stato chiesto se è rimasta una simpatia per il club rossonero, Cristante ha così concluso: “Sono stato al Milan per tutto il settore giovanile, sono cresciuto lì, quindi un po’ di simpatia mi è rimasta”. Una sorta di sentenza che, a questo punto, non lascia dubbi sulla sua volontà, possibile, di rivivere il sogno rossonero nel futuro.