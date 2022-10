Calciomercato, la svolta è arrivata: “Acquisto immediato della Juventus”

Calciomercato, la Juventus non perde tempo: i bianconeri hanno le idee molto chiare in vista della prossima campagna invernale.

La sfida con il Milan è alle porte per una Juventus che non può più permettersi passi falsi. Vincendo contro i rossoneri, la Vecchia Signora ha la grande chance di rilanciare le sue ambizioni in classifica, in un campionato che fino a questo momento ha visto gli uomini di Allegri perennemente in difficoltà quando bisognava fare lo step decisivo che fungesse da svolta.

Gennaio è ancora lontano, ma è chiaro che Cherubini abbia già cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di possibili innesti funzionali allo scacchiere tattico del tecnico livornese. Questo primo scorcio di stagione ha messo nuovamente in evidenza le lacune strutturali della corsia mancina. Alex Sandro non sempre si è distinto per prestazioni esaltanti: legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2023, al brasiliano difficilmente sarà fatta un’offerta per il rinnovo. Ecco perché la Juve vuole anticipare la concorrenza ed assicurarsi un terzino sinistro affidabile e poliedrico.

Calciomercato, la Juventus sfoglia la margherita: Grimaldo o Parisi a gennaio

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, già nella sessione invernale di contrattazioni la Juventus si assicurerà un terzino mancino. Sono due i candidati più papabili a vestirsi di bianconero. Oltre a Parisi dell’Empoli, infatti, piace e non poco Grimaldo del Benfica. Soprattutto lo spagnolo delle “Aquile” è il profilo sul quale la dirigenza bianconera sembra aver orientato in maniera importante le proprie attenzioni, anche se certamente la concorrenza non manca. Legato al club portoghese da un contratto in scadenza nel 2023, Grimaldo ha una valutazione che si attesta sui 4-5 milioni di euro. Diverso è invece il discorso per il gioiello dell’Empoli, per l’acquisto del quale sarebbe da mettere in preventivo un esborso più cospicuo.