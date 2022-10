Calciomercato, triplo accordo saltato: affare gratis per la Juve

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo tra i tifosi in attesa delle mosse del club nel 2023.

Stiamo entrando in una fase calda del campionato di serie A, con la formazione di Massimiliano Allegri intenzionata ad ottenere più risultati utili possibili con l’obiettivo di arrivare nelle prime posizioni della classifica. Ci sarà poi da conquistare il pass per il prossimo turno di Champions League, per cui le prossime gare che separano dalla sosta serviranno ad indirizzare al meglio la stagione dei bianconeri.

Nel 2023 ci si aspettano poi delle mosse di mercato da parte di una Juventus intenzionata a continuare nel suo percorso di rinnovamento. Arriveranno a Torino altri giocatori di spessore per far sì che la formazione torinese possa essere sempre più forte e competitiva. Con uno sguardo particolare alla futura lista dei parametri zero.

Calciomercato Juventus, Aouar rivela: “Il Lione non mi ha voluto cedere”

Uno dei giocatori che potrebbe essere oggetto di asta nel corso della prossima estate è Aouar, centrocampista del Lione che ormai da tempo è stato accostato alla Juventus. L’affare però non è mai decollato e i francesi si sono tenuti stretti il proprio gioiello. Nel 2023 però il calciatore pare intenzionato a cambiare aria. E probabilmente lo avrebbe già fatto nel corso del 2022, visto che lo stesso Aouar intervista da “A Bola” ha rivelato un retroscena di calciomercato. “Mi ero accordato in estate con Benfica, Betis Siviglia e Nottingham Forest ma la mia società non ha accettato alcuna offerta” sono le sue parole. Il suo accordo con il Lione è in scadenza a giugno 2023 e le possibilità che lasci a parametro zero sono molto alte.