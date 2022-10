Ultim’ora Juventus, grave tegola: fuori 4 mesi

Per la Juventus non è affatto un momento semplice, ancor più dopo la sconfitta patita in campionato contro il Milan di Pioli.

La formazione di Massimiliano Allegri continua dunque a rimanere fuori dalle zone che contano della classifica e le critiche non stanno mancando di certo. Nè per l’allenatore e nemmeno per i calciatori che finora non hanno offerto prestazioni all’altezza. Il tecnico spesso e volentieri ha citato le tante assenze che hanno fin qui condizionato la stagione dei bianconeri.

Tanto lavoro per il J-Medical in questi mesi, ma per fortuna Pogba e Chiesa sembrano avviati al rientro in squadra e anche Kaio Jorge finalmente si sta avvicinando al ritorno in campo. Ma gli infortuni non sono finiti, anche se la notizia che arriva dall’estero in questo momento non condiziona la rosa di Allegri.

Juventus, lungo stop in vista per Arthur: fuori quattro mesi?

Anche se in questo momento veste la maglia del Liverpool, Arthur Melo è pur sempre un giocatore di proprietà della Juventus. Gli inglesi hanno l’opportunità di riscattare il centrocampista brasiliano alla fine di questa stagione, ma questa opzione sembra allontanarsi. Ancora di più viste le notizie che arrivano dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato da “The Athletic” infatti Arthur dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere un problema fisico. Per il nazionale verdeoro si profilerebbe uno stop da tre a quattro mesi.