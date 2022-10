Caos Juventus, il post scatena la bufera: “Via subito”

Juventus, un vero e proprio caos mediatico con un solo verdetto. Adesso i tifosi sono tutti allineati sul loro punto di vista.

Ieri l’ennesima sconfitta stagionale della squadra di Allegri. Un Milan che ha saputo sovrastare la Juventus e che ha, quindi, sancito la superiorità sulla Vecchia Signora. Un risultato meno amaro di altri, vista la difficoltà del match ma certamente accumulato a tutti gli altri maturati in questa travagliata stagione, non fa altro che allineare i tifosi in un solo verdetto, almeno stando al social Twitter che è spesso la valvola di sfogo dei supporter.

Bianconeri in campo per preparare la sfida di martedì in Israele ⤵️ — JuventusFC (@juventusfc) October 9, 2022

Come si può evincere sotto questo post, ormai sono una moltitudine i commenti contro la gestione di Allegri e proprio tanti tifosi chiedono l’esonero del mister toscano.

Calciomercato Juventus, i tifosi allineati su Twitter con l’hastag #Allegriout

Certamente non giorni felici per la Juventus di Massimiliano Allegri che ieri è uscita nuovamente sconfitta da una trasferta difficile come quella di San Siro contro il Milan campione d’Italia. I risultati proprio fuori dall’Allianz Stadium sono sconcertanti. Tanti pareggi e sconfitte ma quasi nessuna vittoria. Risultati certamente inaspettati che non piacciono ai tifosi.

Infatti, stando ai tanti commenti, molto potrebbe dipendere anche dalla gestione tattica, una squadra discontinua che non riesce ad essere compatta per 90 minuti. Troppe volte infatti si è vista una Juventus che ha giocato solo a tratti, così come ieri sera laddove proprio i bianconeri nei primi venti minuti hanno disputato una buona gara ma poi dopo il totale buio. I tifosi non ci stanno più e chiedono l’esonero del mister.