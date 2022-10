C’è il ritorno di Del Piero, accordo e firma imminente. Ieri è stato anche avvistato allo stadio, ecco cosa è successo.

Incassata la sconfitta con il Milan, la Juventus dovrà adesso essere brava per l’ennesima volta nell’archiviare il passo falso della stagione e provare a ripartire. La coppia di vittorie nel corso di questi ultimi giorni era certamente servita ad acuire la consapevolezza ieri smarritasi nuovamente e venuta a mancare contro un avversario nobile ma che aveva comunque palesato diverse difficoltà.

Giusto osservare come però in questi giorni si stiano registrando tante novità meritevoli di attenzione e che non devono passare in secondo piano, al netto della consapevolezza della necessità nel dover cercare di iniziare nuovamente a ragionare step by step fino alla sosta per il Mondiale in Qatar per poi vedere cosa riserverà il nuovo anno, a competizione Fifa conclusa.

Grande ritorno di Del Piero: presente allo stadio per la firma con il Real Madrid

Frattanto, proprio mentre la Juventus cadeva davanti alle offensive di Tomori e Brahim Diaz, una certa presenza in uno stadio non lontanissimo non è passata inosservata. Il riferimento è ad Alessandro Del Piero, residente a Los Angeles da ormai anni ma ieri presente in Spagna per assistere alla gara tra Getafe e Real Madrid.

Questo perché il figlio Tobias, formatosi calcisticamente nell’accademia bianconera oltreoceano, sarebbe molto vicino alla firma con le giovanili del Real Madrid.