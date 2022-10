Milan-Juventus 2-0, VIDEO highlights e moviola giornali: Orsato bocciato

L’anticipo serale del sabato ha visto la Juventus finire al tappeto contro il Milan. Gli highlights del match e la moviola.

Non è andata certo come speravano i bianconeri e mister Allegri. Altra sconfitta in campionato e situazione di classifica che si fa decisamente più complicata, perchè rincorrere chi sta davanti è affannoso e quasi impossibile se si perdono per strada punti preziosi. Ancor più se si perde in uno scontro diretto. Bisognerà rialzarsi subito in Champions e poi riprendere a marciare pure in serie A, dando tutto fino alla sosta che ci sarà per i mondiali.





C’è però il rischio serio di compromettere la stagione già a metà cammino e il nuovo ko di Milano ha fatto finire nuovamente sul banco degli imputati Massimiliano Allegri. Anche se le critiche non sono mancate per diversi giocatori della rosa bianconera.

Juventus, fallo di Hernandez su Cuadrado: tutti d’accordo

Anche se parlare di episodi di moviola a match concluso non serve per cambiare il risultato, molti giornali sono d’accordo nella valutazione di quanto avvenuto in occasione del gol del vantaggio milanista, viziato da un fallo di Theo Hernandez su Cuadrado. Un contatto non rivedibile dal Var, in quanto l’azione si è conclusa, sul quale Orsato ha commesso un errore di valutazione. Il fallo infatti è apparso fin da subito evidente a tutti coloro i quali erano incollati al teleschermo. Giuste invece le decisioni di non concedere rigori per il Milan in occasione dei due episodi che hanno visto coinvolti Vlahovic e Bremer. In entrambe le occasioni il tocco di braccio non era punibile.