Fulmine a ciel sereno Juventus: Tuchel ‘ritorna’ subito

Calciomercato Juventus, potrebbe esserci una nuova sistemazione per il tecnico tedesco. Adesso è “svelato” il sostituto.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal portale spagnolo ‘Todofichajes’, la nuova destinazione del tecnico tedesco potrebbe essere a “sorpresa”. Secondo i colleghi spagnoli Tuchel sarebbe il candidato ideale per diventare il nuovo tecnico del Real Madrid.

L’ex Chelsea adesso sarebbe il primo desiderio del presidente Perez in caso di addio, a fine stagione, del tecnico italiano Carlo Ancelotti. Il phisique du role del tecnico tedesco sembra quello ideale per diventare la nuova guida tecnica di una squadra così prestigiosa come il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Tuchel candidato per essere il nuovo allenatore del Real Madrid

L’ex Chelsea, quindi, potrebbe, dopo il fulminante esonero che lo ha visto lontano dalla panchina dei blues ad inizio stagione, diventare ancora più prestigioso sedendo sulla panchina più importante d’Europa.

Una situazione certamente inaspettata soprattutto dopo le innumerevoli richieste da parte dei bianconeri che lo avevano identificato come primo nome in caso di addio di Massimiliano Allegri. Ieri sera l’ennesima sconfitta stagionale, deludente e che non lascia ottimismo nell’ambiente. Adesso la Juventus fatica a fare risultati ed è molto discontinua. Non si sa ancora cosa succederà a piano dirigenziale ma è “scontato” pensare che qualcosa a fine stagione cambierà. Ma per il momento, stando all’indiscrezione spagnola, la candidatura di Tuchel potrebbe allontanarsi definitivamente.