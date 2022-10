Calciomercato Juventus, Rabiot vuota il sacco: annuncio ufficiale sul rinnovo

Calciomercato Juventus, direttamente in conferenza stampa il centrocampista francese ha rivelato dettagli sul suo futuro.

Oggi durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Maccabi. Rabiot, insieme a Massimiliano Allegri, ha risposto alle diverse domande dei tanti giornalisti presenti. Il focus, naturalmente, riguardava anche il suo futuro.

Proprio alla domanda sul proprio futuro, Rabiot ha così risposto ai tanti giornalisti: “Mia ultima stagione o rinnovo? Veramente non lo so, in questo momento ci sono altre priorità da pensare, io sono concentrato sul campo. Voglio uscire da questo periodo di difficoltà e poi vedremo che succederà”.

Calciomercato Juventus, rinnovo Rabiot rimandato | “Vedremo che succederà”

Rabiot non si è dunque sbilanciato sul suo futuro ma ha lasciato intendere che molto presto potrebbero esserci delucidazioni in merito. Le performance del francese non stanno passando inosservate ed è per questo che Allegri crede molto in lui e lo vede sempre come potenziale titolare.

Proprio nel match dell’andata, Rabiot ha saputo decidere il match contro il Maccabi regalando una doppietta e una delle prestazioni migliori della stagione. Un momento critico per la Juventus ma che deve, comunque, salvaguardare le proprie certezze. Il francese rappresenta una di queste e il centrocampo potrebbe riaverlo ancora per lungo tempo magari con un ridimensionamento del contratto, si ipotizzava infatti una riduzione del 20% sul contratto del giocatore ma sono discorsi che per il momento sono rimandati visto che la priorità sul campo, adesso, è proprio la ricerca del risultato.