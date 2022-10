Calciomercato, telenovela Juve-Inter infinita: colpo a zero gratis

Calciomercato Juventus, un difensore che può rappresentare l’opportunità irrinunciabile: derby d’Italia per il terzino.

Un’altra telenovela targata Juventus-Inter. Infatti entrambi i club si contenderebbero il terzino sinistro classe 1995 algerino Ramy Bensebaini.

Stando infatti all’indiscrezione rilanciata da “Calciomercato.com”, non sarebbero dunque da escludere offerte da parte di entrambi i due club ai vertici della Serie A. Juventus ed Inter potrebbero contendersi il terzino in scadenza per tesserarlo a zero già in estate.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per Bensebaini | A zero in estate

C’è da sottolineare che il giocatore, essendo extracomunitario, potrà essere solo acquistabile dai bianconeri in estate visto che il club di Andrea Agnelli ha già esaurito lo slot stagionale con l’acquisto di Paredes.

Un giocatore che piace anche l’Inter di Zhang che vuole rinforzarsi in difesa. Un colpo che potrebbe fare felici entrambi i club vista la qualità del profilo in questione che ancora relativamente giovane e già acquistabile a parametro zero visto che non rinnoverà il contratto con la sua attuale club. Sicuramente non è la prima volta che Juventus e Inter si contengo un giocatore, già in passato, molti sono stati i profili contesi, in primis, guardando al passato recente, c’è il caso Bremer: il centrale brasiliano era molto vicino al passaggio in nerazzurro ma poi passato alla Juventus. Insomma l’ultimatum si avrà soltanto nei prossimi mesi, laddove i due club sapranno più precisamente cosa fare.