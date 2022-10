Calciomercato Juventus, un colpo di scena improvviso che potrebbe stravolgere il centrocampo del club. La scelta di Kante non lascia dubbi.

Secondo quanto riferito dai colleghi francesi di ‘Le10Sports’, N’Golo Kante vuole continuare al Chelsea a breve termine e intende rinnovare il proprio contratto con la squadra londinese.

Una decisione, sembra, definitiva che stravolge non poco i piani dei grandi club, specialmente quelli del Real Madrid, che pensava di poterlo tesserare già a fine stagione, così come il Psg, altro grande club che aveva gli occhi sul centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, Kante ha deciso | Vuole rinnovare subito con il Chelsea

Una decisione che diventa antitesi dell’addio. Kante vuole rimanere in blues ancora per lungo tempo e da autentico protagonista. Il francese dimostra un affetto senza precedenti per il club che l’ha reso celebre e non intende andarsene adesso. Pertanto è molto probabile che il giocatore continui ancora a Londra.

Il centrocampista francese conclude il suo contratto con il Chelsea nell’estate del 2023 e la sua situazione contrattuale lo ha visto nel mirino di diversi club ai vertici come Barcelona, ​​Real Madrid, Arsenal, Tottenham Hotspur, PSG e infine anche la Juventus che monitorava con attenzione i possibili sviluppi. Ora solo i soldi potrebbero fargli cambiare idea ma c’è da pensare che la scelta di Kante è dettata da altro, principalmente da cuore e dall’attaccamento alla maglia del Chelsea. Diventando così un vero e proprio veterano all’interno del club di Londra.