Juventus, la pazienza è finita: ‘esonerano‘ subito Allegri

La Juventus sta giocando una delle partite chiave di questa prima parte della stagione, la trasferta sul campo del Maccabi Haifa.

Quarta giornata di Champions League con i bianconeri che sono obbligati a fare risultato per rimanere in corsa per la qualificazione. A Torino, meno di una settimana fa, la Juventus non ha avuto problemi nel regolare il suo avversario ma questi 90′ saranno senz’altro diversi. Atzili dopo soli sette minuti ha portato in vantaggio i padroni di casa, con Allegri che al 22′ ha perso uno dei suoi giocatori più attesi, Di Maria, per infortunio. Una tegola senz’altro pesante per una squadra che deve cercare di vincere a tutti i costi.

Prima del riposo è anche arrivato il gol del raddoppio, ancora con Atzili. Nel corso del primo tempo di fatto la Juventus si è vista pochissimo in attacco e la preoccupazione dei tifosi è tanta. I bianconeri stanno faticando parecchio dal punto di vista della costruzione del gioco.

Juventus, ancora critiche social per l’allenatore (e non solo)

Ci sono ancora 45 minuti da giocare e c’è ovviamente la possibilità di ribaltare il punteggio. Ma non sono mancate nemmeno in questo primo le critiche sui social per mister Allegri e anche per tanti calciatori che non stanno esprimendo certo il loro valore sul campo.

Per favore abbiate pietà di noi tifosi!! Non vi rendete conto che stiamo cominciando ad odiarvi!!#AllegriOut — Falchetto del malaugurio🦅 (@FalcoMala) October 11, 2022

“Ci sono allenatori che vincono e altri che non vincono mai. Ci sarà un motivo?” Cit. #AllegriOut — Alessio✨ (@callmealessio) October 11, 2022

#AllegriOut ora basta è ora di lasciarlo a casa — SFIGAT_TA😻🦋🥑⚽️🏎🏍🎼🧘‍♀️🍺🍫🚶‍♀️ (@sfigat_a) October 11, 2022

Ci sarà un riscatto della Juventus nel secondo tempo? Un ko di fatto metterebbe quasi fine al discorso qualificazione per Bonucci e compagni.