Formazioni ufficiali Maccabi-Juventus, rivoluzione Allegri: out due titolari

Maccabi-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Allegri in vista delicata trasferta di Israele, spartiacque per il futuro europeo dei bianconeri.

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Maccabi-Juventus. Confronto al quale gli uomini di Allegri si presentano con il dovere di portare a casa tre punti che sarebbero di vitale importanza per la “Vecchia Signora”. La vittoria all’andata contro gli israeliani non può bastare: anche in trasferta, infatti, Di Maria e compagni sono obbligati a vincere, per non vedersi scaraventati fuori dalla corsa agli ottavi.

Da pochi istanti sono state diramate le formazioni ufficiali della gara. Sotto questo punto di vista, tra le fila degli ospiti ci sono molte cose da annotare. Ritorna tra i titolari Angel Di Maria, che si riappropria della sua posizione di esterno alto a sinistra. El Fideo ritorna in attacco: l’argentino farà coppia con Vlahovic. In difesa spazio a Rugani, che prende il posto di Bremer al fianco di Bonucci. Novità anche a centrocampo: fuori Kostic, al suo posto giocherà Mckennie. Paredes si riappropria della cabina di regia: l’argentino sarà affiancato dall’inamovibile Rabiot. Ecco tutte le scelte.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny, Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Paredes, Rabiot, Mckennie, Di Maria, Vlahovic.

MACCABI (4-3-3): Cohen, Sundgren, Batubinska, Goldberg, Cornud, Lavi, Mohamed, Chery, Atzili, Pierrot, David.