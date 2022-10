Polveriera Juventus, nuova tegola Di Maria: cambio immediato

Maccabi Haifa-Juventus, Di Maria costretto nuovamente ad uscire: altro infortunio per l’esterno argentino, costretto a dare forfait.

Piove sul bagnato in casa Juventus. A ridosso della mezz’ora, infatti, il risultato sorride al Maccabi, in vantaggio per 1-0. Gli israeliani sono partiti meglio, e sono stati in grado di trovare la via del goal grazie ad una pressione costante che ha letteralmente tramortito gli ospiti, incapaci di reagire alla verve dei padroni di casa. Ma non è finita qui.

Angel Di Maria, infatti, al 24′ è stato costretto a chiedere il cambio. Altro infortunio per “El Fideo”, che dopo uno strappo in velocità è stato costretto a fermarsi, invocando immediatamente la sostituzione. Difficile stabilire con esattezza l’entità del problema fisico accusato dall’ex Psg, già falcidiato da problemi fisici in questo primo scorcio di stagione assolutamente da dimenticare per tutta la Juventus. Dovrebbe comunque trattarsi di uno stiramento. Al posto di Di Maria è entrato Milik, che avrà il compito di rivitalizzare un attacco fin qui assolutamente sterile.