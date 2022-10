Maccabi-Juventus, lo cacciano all’intervallo: “Via subito”

Dopo i primi 45 minuti di gioco la Juventus si trova sotto di due reti sul campo degli israeliani del Maccabi Haifa in Champions League.

Una prestazione finora davvero molto deludente quella offerta dagli uomini di Massimiliano Allegri. Che è andata sotto di un gol dopo pochi minuti ad opera di Atzili e che non è riuscita a macinare gioco, finendo poi con il subire la seconda rete della formazione di casa nel finale di primo tempo ad opera ancora di Atzili.

Momento dunque davvero molto complicato per la Juventus, che deve fare assolutamente risultato in questa trasferta se vuole continuare a sperare di riuscire ad agguantare i tre punti e rimanere così in corsa per la qualificazione al turno successivo del torneo.

Juventus, critiche social anche per McKennie

Sui social non è solo mister Allegri ad essere finito nel mirino dei social ma anche diversi giocatori che non sono di fatto entrati in partita. Molti tweet riguardano ad esempio McKennie, che non è riuscito proprio a farsi notare – se non in negativo – nel corso di questo primo tempo.

When you have a player like Mckennie playing for your team it’s clearly a mid table club. — Derricko Mystikalo (@DeeMystikal) October 11, 2022

Ti avevamo, Pirlo, Vidal, ora dobbiamo guardare McKennie dare via la palla tutto il tempo — Apollonas Ch (@CApollonas) October 11, 2022

McKennie has been invisible this game — Hosea Lopez (@Mannt1234) October 11, 2022

L’americano rientrerà in campo dopo l’intervallo o Allegri lo lascerà negli spogliatoi? Di sicuro ci si aspetta una Juventus diversa se si vorrà cercare di ribaltare il risultato.