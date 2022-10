Di Maria e il messaggio social della moglie: tifosi della Juventus ‘imbufaliti’

Di Maria e il messaggio social che non è passato indifferente ai tifosi bianconeri. Tutti i dettagli del caso.

Tramite i social la moglie del giocatore Angel Di Maria ha fatto molto discutere per una storia Instagram pubblicata sul suo profilo.

Come sappiamo, nella sfida di Champions League, l’esterno argentino è uscito dal campo di nuovo per un infortunio. Dopo la clamorosa sconfitta dei bianconeri in Champions, Jorgelina Cardoso, moglie del top player, ha pubblicato una storia che ha creato molta polemica tra i supporter, ecco, cosa ha scritto.

Le parole della moglie dell’esterno argentino hanno lasciato perplessi i tanti tifosi presenti su tutti i social. Ecco cosa ha scritto Jorgelina Cardoso sul proprio profilo: “C’è ancora una pagina bianca da scrivere. Ti amo con grande forza”.

Frase, che come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, in molti sul web hanno interpretato come una dichiarazione d’intenti e priorità: dal 20 novembre, infatti, Di Maria proprio come Paredes sarà in Qatar c’è da giocarsi un Mondiale. Per i tifosi il messaggio, con questa presunta priorità per il Mondiale, non è stato certamente interpretato al massimo delle aspettative. Certamente ieri si è compromesso, del tutto, il passaggio agli ottavi ma adesso i bianconeri non vogliono certo arrendersi. Da oggi è iniziato il ritiro fino al derby, laddove il risultato positivo sarà la priorità.