“Ecco la sua priorità”: bomba Jorginho, Juventus avvisata

Per la Juventus non sono da escludere molte novità nel 2023 che sta per arrivare, sia in chiave calciomercato che in panchina.

I tifosi ovviamente non sono contenti del rendimento della squadra di Allegri. Oltre al tecnico sono finiti nel mirino della critica anche molti giocatori e anche la dirigenza, “colpevole” di non aver fatto delle scelte giuste pure in chiave mercato. Il 2023 non è molto lontano e le prossime settimane saranno molto importanti per capire le future mosse del club.

Anche perchè rimanere fuori dagli ottavi di Champions League non porterebbe introiti economici importanti che il torneo europeo garantisce. A gennaio non è da escludere che la società possa fare diversi movimenti sia in entrata che in uscita per puntellare la rosa, anche se è in estate che ci si dovranno attendere le novità più succulente.

Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho: “Priorità al Chelsea”

Uno dei giocatori che ormai da tempo viene accostato alla Juventus è il regista Jorginho, calciatore di grande esperienza internazionale. Il suo contratto con il Chelsea è in scadenza a giugno 2023 e questo lo rende ovviamente molto appetibile in chiave mercato, visto che potrebbe essere ingaggiato a parametro zero.

Jorginho's agent Joao Santos: “We are due in June. We prioritise Chelsea and we are moving towards it. Another priority for Jorginho is to do well with the national team.” — Vince™ (@Blue_Footy) October 13, 2022

Tuttavia gli ultimi rumors che arrivano dall’Inghilterra non sembrano prevedere un ritorno del centrocampista in Italia. L’agente di Jorginho Joao Santos ha infatti sottolineato – riguardo il contratto del suo assistito – come: “Diamo la priorità al Chelsea e ci stiamo muovendo in tal senso. Un’altra priorità per Jorginho è fare bene con la nazionale”. Non è da escludere dunque che l’azzurro possa rinnovare con i londinesi.