Juventus, la resa dei conti è fatale: “Ammutinamento totale”

Juventus, stando all’indiscrezione ci sarebbero contrasti tra la squadra e l’allenatore bianconero: i dettagli.

Juventus, una sorta di ammutinamento della squadra nei confronti del mister. Lo comunica ‘Tancredi Palmeri’ in un suo post Twitter dove analizza l’attuale situazione dei bianconeri e la mancanza di risultati.

Praticamente la squadra si è ammutinata da Allegri e informalmente dalla società.

Ma che caravanserraglio la Juventus — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 14, 2022

Una situazione non facile quella che sta vivendo la Juventus alla vigilia del derby della Mole previsto per domani sera alle ore 18.00.

Juventus, senti Palmeri “La squadra si è ammutinata”

Secondo Palmeri “un ammutinamento della squadra nei confronti dell’allenatore e informalmente dalla società”. Certamente non un momento facile in casa bianconera dove proprio la Juventus non riesce più ad ottenere i risultati sperati. La sconfitta di Champions, in casa del Maccabi, la terza del girone, è stata solo lo specchio di questa stagione complicata.

Dopo il ritiro i bianconeri, domani, dovranno affrontare un’altra sfida cruciale. A dieci punti dalla capolista, Allegri e i ragazzi, domani sera, dovranno ricercare qui punti che ultimamente sembrano mancare. Una partita fondamentale come il derby della Mole può essere un buon esempio per uscire dalla crisi e rispondere senza parole ma con i fatti. Vedremo dunque come giocheranno i bianconeri dopo il ritiro che è stato imposto post sfida contro il Maccabi. Un match che per certi versi può essere decisivo.