Calciomercato Juventus, colpo di scena Tuchel: sta succedendo davvero. Il tecnico non sembra più essere intoccabile dentro il club

Non sembra più essere intoccabile, anche perché la possibile e ormai probabile eliminazione dalla Champions League farebbe perdere diversi milioni di euro al proprio club. Che si è fidato ciecamente di lui nel momento in cui è stato chiamato in causa. Le cose stanno andando comunque discretamente bene dentro il Barcellona, soprattutto in campionato, ma in Europa un’eliminazione ai gironi non è una cosa di poco conto.

Ed è per questo che secondo ElNacional.cat, Xavi, non è così saldo sulla panchina dei catalani, con Laporta che avrebbe deciso di attendere ovviamente fino alla fine della stagione per poi prendere una decisione sul tecnico. Un tecnico che insomma potrebbe anche essere sostituito, e tra i possibili successori spunta anche il nome di Tuchel, allenatore che la Juve ha nel mirino – uno tra i tanti – in caso di addio anticipato, e non solo, di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, su Tuchel c’è il Barcellona

Il portale catalano è sempre assai informato sui fatti che succedono dentro il club blaugrana, e in Spagna questa notizia di un possibile avvicendamento in panchina è diventata ben presto virale. Laporta potrebbe quindi dare il benservito all’ex centrocampista della sua squadra qualora le cose anche in campionato non dovessero andare per il verso giusto. Il Barcellona è primo insieme al Real Madrid, ma è in Champions che ha deluso clamorosamente. E questo dentro il club spagnolo non è accettabile in nessuno. Valutazioni in corso.