Torino-Juventus, Allegri ne perde un altro: titolarissimo KO

Torino-Juventus, altra tegola per Max Allegri: costretto ad uscire immediatamente dal campo per un problema al flessore.

Si sta disputando il secondo tempo di Torino-Juventus, gara attualmente ferma sullo 0-0: sono stati i bianconeri, però, ad avere le migliori azioni da goal, con Kean e Locatelli che hanno provato a rendersi pericolosi dalle parti di Milinkovic Savic.

Partita che con il passare dei minuti sembra stia volgendo in maniera inevitabile a favore della “Vecchia Signora”, che però non è ancora riuscita a trovare la via del goal, per merito delle parate dell’estremo difensore granata e di alcuni errori piuttosto grossolani degli attaccanti di Max Allegri. Il tecnico livornese, però, è stato costretto ad optare per un cambio nella seconda frazione di gioco: al 50′, infatti, è stato sostituito Gleison Bremer, con Leonardo Bonucci che ne ha preso immediatamente il posto. Stando ala ricostruzione di DAZN, il difensore brasiliano avrebbe sentire pizzicare al flessore sinistro. Stop di natura precauzionale, dunque, per evitare spiacevoli ricadute. Vi forniremo maggiori ragguagli quando trapeleranno ulteriori dettagli in merito.