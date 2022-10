Calciomercato Juve e Inter, ‘sentenza‘ emessa: ritorna dopo l’esonero

Calciomercato Juventus e Inter, ritorno dopo l’esonero e sentenza già emessa. Ecco le ultime dalla Spagna.

Il derby vinto nella giornata di ieri potrebbe aver generato un’ondata di entusiasmo di certo non fortissima ma che serviva comunque per archiviare l’ennesima infelice parentesi all’ombra della Mole generata dallo scacco contro Milan e Maccabi che ha portato Agnelli e colleghi a ponderare la forte decisione di andare in ritiro.

I primi risultati sono stati subito colti, come emerso dai tre punti agguantati ieri in una gara storicamente affascinante e non proprio facile, soprattutto alla luce dello spessore della squadra di Juric, chiamata al dover rispondere dopo le diverse asperità che abbiano toccato il mondo granato a partire dalla scorsa estate. A vincere è stata alla fine la compagine di Allegri, impostasi di misura con a segno Dusan Vlahovic.

Come già raccontatovi, non è bastato ciò per poter spegnere totalmente le voci e i dubbi circa Massimiliano Allegri, finito nell’occhio del ciclone per non aver puntato su Miretti nemmeno nel Derby.

Calciomercato Juventus, l’Inter ha deciso: Simeone per il dopo Inzaghi

Non è un caso, dunque, che a Torino siano ancora in tanti a chiedersi chi possa prendere in un futuro più o meno lontano l’eredità di mister Massimiliano, in nome di una diffusa consapevolezza che il suo tempo in Piemonte non sarà ancora lunghissimo.

Gli ultimi aggiornamenti di Todofichajes.com riferiscono come però uno dei vari nomi accostati ai bianconeri sia destinato ad essere cestinato. Ci riferiamo a Simeone dell’Atletico Madrid, finito soprattutto nel mirino di un Inter che, al di là della recente ma in parte superata involuzione delle scorse settimane, intende trovare un profilo più vicino a Conte, salutando un Inzgahi che ha fatto bene ma al contempo rivelato di non essere annoverabile nell’élite dei tecnici.

In casa Atletico sono infatti previsti plurimi cambiamenti, a partire dalla panchina. L’Inter osserva con attenzione, desiderosa di riportare il grande ex in quel di Milano e generare un percorso di ascesa mai definitivamente sbloccatosi con il Simone ex Lazio.