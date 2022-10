Calciomercato, Juventus-Kroos e il nuovo colpo di scena: “Offerta da sballo”

Il calciomercato continua a rimanere un argomento molto caldo per la Juventus e per tutti gli altri club visto che gennaio è vicino.

La squadra di Allegri ieri è riuscita a conquistare un successo importante nel derby contro il Torino grazie alla rete messa a segno nella ripresa da Dusan Vlahovic. Tre punti che consentono di muovere la classifica e avvicinarsi alle posizioni che contano, anche se ancora ci sarà bisogno di ben altro per riuscire ad agguantare un posto tra le prime quattro.

Si sta avvicinando il mese di gennaio e all’inizio del nuovo anno non è da escludere che possa arrivare qualche nuovo elemento. Il percorso di rinnovamento della rosa della Juventus deve andare avanti e se ci sarà qualche occasione da poter cogliere la dirigenza dovrà essere brava a farsi trovare pronta.

Calciomercato Juventus, il Psg ha pronta l’offerta irrinunciabile per Kroos

Si guarderà anche alla lista dei potenziali parametri zero, giocatori che potranno essere ingaggiati senza spendere un euro per il loro cartellino. Un nome accostato più volte alla Juve è quello del centrocampista Toni Kroos del Real Madrid. Calciatore di grande spessore internazionale. Il suo futuro però difficilmente sarà in serie A. Come spiega “El Nacional” Kroos non vorrebbe continuare a giocare a lungo, ha 33 anni e non è da escludere che possa presto decidere di smettere. Ma il Psg starebbe preparando una offerta per lui irrinunciabile pur di fargli vestire la maglia della squadra transalpina. Ma non solo, perchè anche il Bayern Monaco starebbe seguendo da vicino la sua posizione. Per la Juventus difficile competere a livello economico con questi club.