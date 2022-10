Calciomercato Juventus, ultimatum Zaniolo: cifre e data che ribaltano tutto

Calciomercato Juventus, Zaniolo e il suo agente hanno deciso. Ribaltone e grandi cambiamenti su cifre e data.

Il nome del 22 giallorosso è da tempo sulla bocca di tutti, non solo all’ombra del Colosseo. Questo non solo per una fama ottenuta anche fuori dal prato verde per diverse vicende di gossip che hanno catturato attenzione e portato Nicolò ad essere al centro di discussioni e polemiche.

Fin qui, dopo il doppio infortunio, si può tranquillamente dire che il suo impatto sotto l’egida di Mourinho sia stato meno felice del previsto. A ciò si aggiungano le ormai canoniche voci che abbiano accompagnato Zaniolo nel corso dell’ultima estate e non solo. Giusto infatti ricordare che il contratto è in scadenza nel 2024 e che il giocatore non abbia ancora un accordo con la società, al netto delle tranquillanti parole da lui usate in una conferenza a inizio stagione.

Calciomercato Juventus, Zaniolo ha deciso: le ultime sul rinnovo

Su tale fronte non sfuggano però gli ultimi aggiornamenti riferiti da “Il Tempo” e che possono generare una certa attenzione anche in casa Juventus. I bianconeri non hanno mai nascosto l’interesse per lui, pur evidenziando di non essere intenzionati ad assecondare le forse esagerate pretese del club romanista.

Stando alle ultime, Zaniolo chiede 4 milioni di euro all’anno, cifra ritenuta non all’altezza delle sue prestazioni e che attualmente ha portato Vigorelli e il suo assistito su una posizione ben ferma. Se non si farà a questi numeri, si preferirà attendere il prossimo anno, quando il giocatore avrà un solo anno di contratto. Così facendo, la Roma si troverà in una posizione di subalternità e che non solo l’agente ma anche i vari club interessati proveranno a sfruttare.