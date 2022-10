Caos ‘ufficiale’, esplode la bomba: “Juventus fallita”

La Juventus di Allegri ieri sera ha ottenuto una vittoria scacciacrisi superando di misura il Torino nel derby della Mole.

La squadra bianconera dunque si è rialzata dopo un momento difficile, riuscendo a conquistare tre punti che rappresentano una boccata d’ossigeno in classifica. Anche se c’è ancora tanto terreno da dover recuperare rispetto a chi sta davanti. Decisiva la rete segnata nel secondo tempo da Vlahovic, che si è sbloccato per la felicità dei tifosi juventini.

Ora si guarda avanti con un pizzico di fiducia in più ma anche con la consapevolezza che non si possono commettere dei passi falsi. Nel frattempo però, oltrepassando il lato prettamente sportivo, si sta parlando anche della Juventus per via di alcune dichiarazioni che sembrano destinate ad alzare un polverone.

Juventus, la stoccata del laziale Tare ai bianconeri (e non solo)

Il direttore sportivo della Lazio Tare nel corso di un incontro all’università Luiss di Roma sul tema “evoluzione del diritto sportivo e dei profili economico-finanziari delle società” ha lanciato una stoccata nei confronti di diverse squadre tra cui proprio la Juventus.

#Tare (ds #Lazio): "Ci sono club di prima fascia come #Juventus, #Roma, #Milan e #Inter che sono tecnicamente falliti ma vengono tenuti in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno. La #ConferenceLeague? Inutile, la chiamo la competizione dei perdenti" (#IlMessaggero) pic.twitter.com/zfqE925Bls — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 16, 2022

“Ci sono club di prima fascia come Juventus, Roma, Milan e Inter che sono tecnicamente falliti ma vengono tenuti in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno” sono le parole del dirigente biancoceleste riportate da “Il Messaggero”. Parole che senz’altro saranno molto discusse sui social nella giornata odierna.