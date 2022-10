Calciomercato Juventus, Conte svela tutto: annuncio bomba sul suo futuro

Cosa c’è in pentola nel calciomercato della Juventus per il 2023? Sono tante le voci che circolano in questo periodo riguardo i bianconeri.

In questa fase della stagione la formazione allenata da Massimiliano Allegri è chiamata a dare il massimo per risalire la china in classifica e cercare di rimanere in corsa quantomeno per un posto tra le prime quattro. Più complicata sembra la missione qualificazione in Champions, ma finchè la matematica darà speranze sarà giusto provarci con tutte le forze che si hanno a disposizione.

Poi ci sarà la lunga sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar ed è probabilmente proprio in questa fase che si inizierà a pensare al futuro. Allegri rimarrà ancora sulla panchina bianconera? E in caso di addio chi andrebbe al suo posto? I tifosi sognano il ritorno di Antonio Conte, una ipotesi che non è del tutto da scartare.

Juventus, Conte non chiude nessuna porta per il suo futuro

Il tecnico degli Spurs ha parlato in Inghilterra del suo futuro, quello imminente e quello più a lunga gittata. “In questo momento, non è importante” ha detto riferendosi al suo contratto. “La cosa più importante è prepararsi per questo periodo di partite. Dobbiamo essere concentrati per queste tre grandi partite. Poi dovrò parlare con il club di questa situazione e trovare la soluzione migliore per tutti” ha detto Conte. Non chiudendo dunque nessuna porta riguardo la prossima stagione. Rimane in piedi l’ipotesi di un rinnovo contrattuale con gli Spurs (e del resto sta facendo un ottimo lavoro) ma non è nemmeno da escludere una sua partenza verso altri lidi. Si preannunciano dunque mesi davvero caldi per capire se la sua carriera continuerà in Premier League o se Conte sarà tentato da nuove esperienze.