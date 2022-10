Calciomercato, snobba la Juventus: colpaccio in frantumi

Calciomercato, snobba la Juventus: il possibile colpaccio a parametro zero va in frantumi. Ecco la decisione del giocatore

La Juventus guarda con molto interesse a quelli che sono i possibili colpi a parametro zero nella prossima stagione. E guarda con interesse soprattutto a quelli che sono dei ruoli in cui i bianconeri, l’anno prossimo, dovranno per forza intervenire. In difesa, con Alex Sandro da un lato e Cuadrado dall’altro che sembrano ormai arrivati alla fine della propria esperienza torinese, servono dei rinforzi. Ed ecco perché il nome di Dalot, difensore del Manchester United che va in scadenza, è stato accostato diverse volte alla Vecchia Signora.

Sì, non è mai sembrata un’operazione facile e soprattutto mai se n’è parlato con insistenza. Ma Cherubini ci ha decisamente pensato al giocatore. C’è un però, comunque, e riguarda quella che sarebbe la voglia del portoghese per il proprio futuro, che è stata riportata dal manchesterevenging.uk.

Calciomercato, Dalot snobba la Juventus

Il difensore che ha un passato al Milan non sembra decisamente interessato al corteggiamento della Vecchia Signora, anzi, non solo vorrebbe rinnovare con il Manchester United, ma soprattutto avrebbe fatto capire di non voler nemmeno andare al Barcellona, l’altro club interessato a Dalot per la prossima stagione. L’arrivo di ten Hag in panchina ha decisamente cambiato il punto di vista del giocatore che se prima, con Solskjaer, era quasi un peso, adesso è diventato un perno fondamentale nella retroguardia dei Red Devils. Che, alla fine, potrebbero far valere quell’opzione di rinnovo che c’è sul contratto di Dalot.