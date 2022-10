Vlahovic via dalla Juventus: la decisione è senza appello

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: l’ultima indiscrezione che trapela dalla Germania è una vera e propria sentenza.

Contro il Torino serviva una riscossa immediata per la Juventus, reduce dalle due brutte sconfitte patite contro Milan e Maccabi. Grazie ad un tap in a distanza ravvicinata di Dusan Vlahovic, i bianconeri sono riusciti ad espugnare l’Olimpico e a conquistare tre punti di vitale importanza per provare a raddrizzare la china.

Il numero 9 è stato un vero e proprio ago della bilancia. Sin dalle prime battute, l’ex attaccante della Fiorentina si è letteralmente preso la squadra sulla spalle, rappresentando il fulcro di moltissime trame offensive degli ospiti. Cattivo, voglioso di mettersi in mostro, Dv9 ha rispedito al mittente le molte critiche (ingiustamente) piovute sul suo conto. Diversi giorni fa, infatti, numerose indiscrezioni provenienti dalla Germania riferivano di un possibile interessamento del Bayern Monaco per Vlahovic, che in realtà non si è mai concretizzato, almeno fino a questo momento.

Calciomercato Juventus, futuro Vlahovic: epilogo dalla Germania

A fornire maggiori dettagli in merito ci ha pensato Sky Sport DE, secondo cui la pista Vlahovic-Bayern Monaco non sarebbe ancora calda. I tedeschi, infatti, considerano l’eventuale costo dell’operazione troppo oneroso. Stando così le cose, dunque, l’attaccante della Juventus non è considerato affatto un obiettivo per la prossima estate, con i Campioni uscenti di Germania che sono dunque intenzionati a virare le proprie mire altrove.

La Juventus del resto considera assolutamente incedibile il proprio attaccante, al quale ha affidato le chiavi del presente e del proprio futuro.