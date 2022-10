Juventus, tegola Bremer: diagnosi ufficiale

By

Juventus, pochi minuti fa il comunicato ufficiale della società bianconera: ecco quanto dovrà stare fermo il brasiliano.

Se da una parte in casa Juventus si respira un certo entusiasmo per gli imminenti rientri dei lungodegenti Paul Pogba e Federico Chiesa, dall’altra si è costretti a fare i conti con l’ennesimo infortunio di tipo muscolare. Stavolta tocca a Gleison Bremer varcare la porta dell’infermeria. Il difensore brasiliano si è fatto male durante il derby di sabato scorso con il Torino, guarda caso la sua ex squadra. Ed è stato costretto a lasciare il campo ad inizio ripresa, facendo spazio a capitan Bonucci. Fin da subito era evidente che si trattasse di un problema muscolare, bisognava capire solamente quale fosse l’entità.

Ebbene, pochi minuti fa – dopo gli esami effettuati al J-Medical – il club ha comunicato sui propri canali ufficiali le condizioni del nazionale verdeoro. “Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina – recita il comunicato della società bianconera – hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero”. Una notizia che non ci voleva. Bremer infatti salterà il prossimo match di campionato con l’Empoli e soprattutto quello con il Benfica di Champions League, una gara cruciale che verosimilmente deciderà il futuro della Juventus nella competizione europea più importante. La speranza è quella di rivederlo nei primi giorni di novembre, in prossimità della sfida con l’Inter.