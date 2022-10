Calciomercato Juventus, intrigo Jorginho: ultimo ostacolo e firma

Calciomercato Juventus, Jorginho continua a intrigare, così come il suo futuro. Le ultime dall’Inghilterra sul centrocampista italiano.

Quest’ultimo, una volta aver lasciato Napoli, ha dimostrato di avere un valore già fatto intravedere in quel di Verona e successivamente plasmato sotto l’egida di Sarri. Il punto più alto è stato certamente toccato dopo il passaggio in Premier League, alla luce di prestazioni collettive e individuali con la maglia del Chelsea che, unitamente a quanto raccolto con la Nazionale fino a luglio 2021, lo hanno portato a sfiorare la vittoria del pallone d’oro.

Non è un caso, dunque, che il centrocampista abbia per tempo fatto gola alle élite del calcio italiano, finendo anche nel mirino di una Juventus che da anni ormai ricerca un necessario rinforzo nella zona mediana, soprattutto dopo i tanti investimenti sbagliati del recente passato. L’ex Napoli corroborerebbe di non poco il reparto centrale di Allegri e, proprio su tale fronte, giungono dall’Inghilterra notizie di non poco conto.

Calciomercato Juventus, ultimo ostacolo in casa Chelsea per Jorginho

In questa fase è infatti iniziato a Londra un importante periodo di discussioni legate ai rinnovi, soprattutto alla luce delle diverse scadenze con le quali la nuova società Blues dovrà fare i conti. Non passi inosservata, quindi, la posizione di Standard Sport, a detta della quale si segnalano importanti novità proprio sul fronte Jorginho.

Il giocatore intende infatti rinnovare il contratto a cifre più importanti di quelle attuali mentre il club inglese non vuole spingersi oltre la soglia già fissata e che attualmente garantisce comunque entrate considerevoli. Questo soprattutto alla luce di un’età non più bassissima e della priorità che si sta cercando di dare alla questione Kovacic.