Calciomercato Juventus, Milinkovic e non solo: doppio colpaccio in mezzo al campo per i bianconeri. Il secondo ha rotto col tecnico

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di come la Juventus – almeno secondo quanto è stato raccontato dalla Gazzetta dello Sport – avrebbe in mente di assaltare la Lazio per prendere Milinkovic-Savic. Certo, Lotito, capito l’antifona, ha sparato subito alle stelle dicendo chiaramente che il cartellino del serbo ha un valore di almeno 120 milioni di euro. Sappiamo tutti benissimo che con un contratto in scadenza nel 2024 il massimo dirigente biancoceleste non può in nessun modo chiedere questa cifra. Ed ecco perché Cherubini un tentativo lo potrebbe pure fare.

Rimane comunque un sogno riuscire a strappare il serbo a Maurizio Sarri. Mentre in questo momento sembra meno difficile andare verso un’altra soluzione. C’è un centrocampista, in giro per l’Europa e che ha un passato in Italia, che avrebbe rotto con il proprio tecnico. Qualche panchina di troppo, in tutto questo, e allora ecco che potrebbe anche essere un’occasione per il prossimo mese di gennaio. Il nome, secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, è quello di Rodrigo De Paul.

Calciomercato Juventus, c’è De Paul in mezzo

Il nazionale argentino sarebbe ai ferri corti con il proprio allenatore, Simeone. Che non lo impiega con la stessa continuità dell’anno scorso, alla sua prima esperienza nella Liga. Questo avrebbe fatto deteriorare i rapporti tra i due, e allora un addio nel prossimo mese di gennaio appare possibile. In Italia, De Paul, non interesserebbe solamente alla Juventus, ma anche la Roma, in tempi non sospetti e prima di andare a prendere Wijnaldum che poi s’è fatto male, ci ha pensato.

Teorie, per ora: ma De Paul sembra essere davvero un’ottima opportunità.