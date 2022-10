Calciomercato Juventus, due piccioni con una fava: 30 milioni a Zidane

Calciomercato Juventus, offerta mostruosa in arrivo per l’ex allenatore del Real Madrid, tra i papabili per il post-Allegri.

Battere il Torino nel derby della Mole non era affatto scontato dopo una settimana vissuta perennemente con l’acqua alla gola. La sconfitta patita in Israele con il Maccabi Haifa rischiava di ripercuotersi pure sulla stracittadina torinese, una partita da vincere a tutti i costi per poter tornare a respirare. E la Juventus, nel pomeriggio dell'”Olimpico-Grande Torino” ha avuto un moto d’orgoglio, ottenendo la prima vittoria della stagione in trasferta, targata Dusan Vlahovic. C’ha pensato l’ex viola – finito anche lui sul banco degli imputati dopo l’errore che sette giorni prima aveva permesso al Milan di trovare il gol del raddoppio – a rompere gli equilibri, facendo crollare il muro eretto dalla squadra di Juric.

Traballa di meno, per adesso, la panchina di Massimiliano Allegri. Più volte a un passo dall’esonero nell’ultimo mese, il tecnico livornese si è visto rinnovare la fiducia dal club nel momento più buio. Ed ha risposto presente in un match che poteva decretare la fine della sua seconda esperienza al timone della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, il Psg pronto a fare follie per portare “Zizou” a Parigi

Ma Allegri non è ancora nelle condizioni di poter “cantare vittoria”. Decisive saranno le prossime partite, in cui dovranno per forza continuare ad arrivare i risultati. Nel frattempo in tanti continuano a chiedersi su chi potrebbe puntare la Juventus nel caso in cui decidesse di esonerare l’allenatore dei cinque scudetti di fila. Uno dei nomi più gettonati resta quello di Zinedine Zidane, uno che occupa un posto speciale nel cuore dei tifosi bianconeri. Il tecnico francese non ha più voluto rimettersi in gioco dopo Madrid. Eppure c’è un altro club che starebbe tentando di convincerlo.

Secondo il quotidiano catalano El Nacional, il proprietario Nasser Al-Khelaïfi è disposto a fare un’offerta monstre a Zizou, di circa 30 milioni di euro bonus compresi. L’obiettivo è anche quello di convincere Kylian Mbappé a rimanere a Parigi dopo le recenti indiscrezioni che vogliono il fenomenale attaccante sempre più lontano dalla capitale transalpina.