Juventus, ultim’ora Pogba: comunicazione ufficiale

Juventus, recupero Pogba: le ultime sulle condizioni del centrocampista francese. Comunicazione ufficiale, i dettagli.

Dopo la vittoria in campionato ottenuta ai danni del Torino, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per preparare i prossimi impegni ufficiali. Il calendario propone l’impegno di campionato contro l’Empoli che non può e non deve essere trascurato.

Vlahovic e compagni vogliono recuperare il gap che li separa dalla vetta. Sotto questo punto di vista, è indispensabile trovare continuità di rendimento e provare a rendersi protagonista di un pilottò vincente. Dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Maccabi e Milan, la squadra ha reagito bene andando a vincere sul campo del Torino al termine di una partita ostica, ma nella quale la “Vecchia Signora” ha messo in mostra quegli artigli che non mostrava da tempo. L’operazione rimonta passa anche dal recupero degli infortunati. Il rientro di Chiesa è ormai sempre più vicino, e trapelano buone notizie anche sul fronte Pogba.

Juventus, rientro in gruppo per Pogba: l’annuncio ufficiale

In preparazione alla sfida contro l’Empoli, la Juventus ha svolto una doppia seduta di allenamento. Si è rivisto anche Paul Pogba, che ha lavorato parzialmente con la squadra. Ecco l’annuncio diramata dal club bianconero:

“La Juve prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera all’Allianz Stadium, contro l’Empoli.