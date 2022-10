TV PLAY | Milinkovic Savic alla Juventus: investitura ufficiale

La Juventus e i suoi tifosi sognano sempre l’approdo in bianconero di grandi giocatori e il nome di Milinkovic-Savic è ricorrente.

D’altronde chi non vorrebbe avere in squadra un giocatore del genere? Ormai è in serie A da anni e sta giocando sempre su altissimi livelli, portando la sua squadra tra le big del campionato a suon di grandi prestazioni. Calciatore ormai maturo vista l’età che ha, è uno di quelli che può spostare gli equilibri anche grazie alla capacità di rendersi pericoloso in attacco.

Di sicuro c’è che la Lazio non ha mai avuto l’intenzione di lasciar partire il suo campione. Ultimamente il patron Lotito ha stimato il suo cartellino in 120 milioni, un prezzo decisamente alto volto a “scoraggiare” più che altro chi avesse intenzione di farsi avanti per lui. Ma Milinkovic-Savic rimane comunque un potenziale obiettivo da inseguire per il futuro.

Juventus, l’investitura di Stojkovic per il passaggio di Milinkovic-Savic in bianconero

E una investitura ufficiale per un suo passaggio in bianconero l’ha fatta Dragan Stojkovic. Il commissario tecnico della nazionale serba è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in diretta su TVPlay, ed ha parlato del futuro del centrocampista, che è ovviamente uno dei punti fermi della sua squadra. “Io faccio solo il ct, eventualmente devono trovare l’accordo le due società (Lazio e Juve ndr). Lui gioca molto bene in Italia. Nella Juve? Non c’è dubbio che ci starebbe bene. E’ ancora molto giovane. Ha grande esperienza in Serie A, e non è facile. A me piacciono i giocatori come lui. La bellezza del calcio. I tifosi vengono allo stadio per questo, per vedere calciatori come lui in azione”.