Calciomercato Juventus, contatto ufficiale con Tuchel: risposta immediata

Sono sempre le voci di calciomercato a tenere banco per la Juventus, con i tifosi interessati alle mosse future del club bianconero.

La stagione non sta andando per come si pensava alla vigilia. E’ vero che c’è tempo per rimediare, ma la prima parte di questa nuova annata calcistica ha regalato poche emozioni. In campionato la squadra di Allegri è costretta a rincorrere le altre big e finora ha già commesso diversi passi falsi. Ancora peggio il cammino in Europa, dove l’eliminazione nella fase a gironi sembra essere davvero ad un passo.

La dirigenza non può essere certo soddisfatta per il rendimento di Vlahovic e compagni, ma è anch’essa sotto accusa da parte della tifosia. Insieme ai giocatori e a mister Allegri che da molti viene additato come il maggior “colpevole” dei mancati risultati di una Juventus che stenta a decollare anche sul piano del gioco. Sono in tanti quelli che avrebbero voluto un cambio in panchina ma il presidente Agnelli non ha intenzione di cambiare tecnico.

Juventus, Tuchel ha rifiutato la proposta del Siviglia

A dire il vero non ci sono tanti grandi nomi attualmente liberi. Uno dei pochi è Thomas Tuchel, esonerato dal Chelsea all’inizio di questa stagione. Un allenatore che è stato accostato più volte alla Juventus nel corso delle ultime settimane, ma non solo. “Sport Bild” ha rivelato come il Siviglia si sia fatto avanti nell’ultimo periodo per far sì che Tuchel potesse prendere il posto di Lopetegui. Il tecnico ha però declinato l’offerta e il Siviglia poi ha scelto Sampaoli come nuova guida tecnica. Il futuro di Tuchel insomma è ancora tutto da scrivere.