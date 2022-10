Calciomercato Juventus, prezzo alle stelle: 65 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, prezzo alle stelle e 65 milioni per il sì definitivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul talento purissimo.

Ci sono calciatori in grado di far stropicciare gli occhi a tante realtà nobilissime del nostro continente. Non mancano esempi più e meno recenti, da affiancare anche alla consapevolezza che dopo il salto di qualità e di ingaggio non tutti riescono poi a rispettare quelle che sono le elevate aspettative generate.

Questo a maggior ragione se il passaggio è troppo repentino. Ovviamente dipende anche dalla personalità e da quelle che sono le potenzialità psicologiche oltre che tecniche dei giocatori in questione. Ciò che è certo è che, restando in casa Juventus, i bianconeri hanno spesso cercato elementi di prospetto, senza temere esborsi troppo importanti. Questo alla luce della forte fiducia nei giocatori sui quali si è deciso di puntare.

Calciomercato Juventus, prezzo schizzato: vale 65 milioni adesso

Gli esempi potrebbero essere diversi, a partire, in ordine cronologico, da Gleison Bremer o un Dusan Vlahovic che sin da subito ha dimostrato di poter stare all’ombra di una Mole che spesso intimorisce chi decida di trasferirsi sulla sponda bianconera di Torino. Nel novero di profili accostati (ma ad oggi non ancora ingaggiati) c’è sicuramente Mykhaylo Mudryk, esterno ucraino dello Shakhtar Donetsk, da tempo finito nel mirino delle big europee.

Il classe 2001 ha generato attenzioni anche in Premier e in Liga e, dopo le ultime prestazioni, ha portato un esperto come Fabrizio Romano a imbattersi in una sentenza molto chiara. Stando a quanto da lui scritto su CaughtOffside, infatti, Mudryk varrebbe attualmente 65 milioni di euro.